"صحة عسير": "مدّعي التشخيص الخاطئ" لم يُجرِ فحص كورونا

أكدت أنه تم التعامل معه وفق البروتوكولات الطبية المحدثة

أفادت الشؤون الصحية بمنطقة عسير بأنه وبعد التحقق من تفاصيل ما تم نشره وتداوله حول ما تعرض له مواطن من تشخيص خاطئ نجم عنه إصابته وأفراد عائلته بفيروس كورونا؛ تبين أن الشخص المذكور لم يقم بأي فحص يثبت إصابته بالفيروس.

وقالت "صحة عسير": المواطن راجع أحد المراكز الصحية في مدينة أبها، وتم التعامل معه وفق البروتوكولات الطبية المحدثة للتعامل مع حالات الاشتباه أو الحالات المؤكدة.

وأضافت: بعد التحقق من خلال الأنظمة الرسمية والمعتمدة لدى وزارة الصحة التي يتم من خلالها تسجيل وتوثيق الحالات الإيجابية المؤكد إصابتها، فلم يثبت إجراء الشخص الفحص، ولم تثبت إصابته بفيروس كورونا حتى صباح الأحد ١٤/ ٦/ ٢٠٢٠م.

وأردفت: نجدد التأكيد على ضرورة التحقق من صحة المعلومات عبر الرجوع للقنوات التابعة لوزارة الصحة والمتاحة للجميع.