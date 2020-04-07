وفاة زوجة الشيخ "عبدالله بن حاضر اليزيدي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، زوجة الشيخ عبدالله بن مشبب بن حاضر اليزيدي نائب عام قبيلة آل يزيد بني مغيد السابق رحمه الله، وتم دفنها والصلاة عليها في مقبرة آل يزيد بمنطقة عسير.

نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

للتواصل وتقديم العزاء لأبنائها:

العميد يحيى (٠٥٠٥٥٩٠٩٠٥)

أحمد (٠٥٠٥٧٥٣٦٦٠)

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07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 01:14 PM

وفاة زوجة الشيخ "عبدالله بن حاضر اليزيدي"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى، زوجة الشيخ عبدالله بن مشبب بن حاضر اليزيدي نائب عام قبيلة آل يزيد بني مغيد السابق رحمه الله، وتم دفنها والصلاة عليها في مقبرة آل يزيد بمنطقة عسير.

نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

للتواصل وتقديم العزاء لأبنائها:

العميد يحيى (٠٥٠٥٥٩٠٩٠٥)

أحمد (٠٥٠٥٧٥٣٦٦٠)

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