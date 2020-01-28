خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

استعرضا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبخاصة في المجالات العسكرية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن نديم رضا، والوفد المرافق له.

وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وباكستان، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وبخاصة في المجالات العسكرية.

وحضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، والملحق العسكري السعودي لدى جمهورية باكستان الإسلامية العميد طيار ركن عوض بن عبد الله الزهراني.

كما حضره من الجانب الباكستاني، سفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز، ومدير عام اللوجستية وقيادة الأركان المشتركة اللواء طيار سرفراز خان، وملحق الدفاع بسفارة باكستان لدى المملكة العميد ركن هارون إسحاق راجا.