وفاة والدة "الرويلي" متحدث "أمانة الرياض"

توفيت والدة الزميل الإعلامي علي الرويلي، مدير المركز الإعلامي في أمانة الرياض.



وقال "الرويلي" عبر حسابه على تويتر: "‏بدءًا من اليوم سأعيش بدون أم.. بحجم الفقد أنعى صديقتي "والدتي" التي انتقلت إلى جوار ربها.. اللهم لطفك بوالدتي.. اللهم رحماك بها.. اللهم الصبر".

أسرة صحيفة "سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الزميل علي الرويلي، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.