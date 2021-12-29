جرعات لقاح كورونا بدول "التعاون" تتجاوز الـ 94 مليوناً.. والتعافي بالسعودية 97.7%

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,625 وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,559,040 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 94 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.7%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 94,001,319 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,559,040 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,517,574 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,625 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.7%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.4%.