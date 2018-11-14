توقعات بأمطار رعدية على الرياض والخرج والمجمعة .. تستمر حتى صباح غد

يرافقها انخفاض في درجات الحرارة بمختلف المناطق ولاسيما شمال غرب

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على كل من: الرياض الخرج المجمعة عفيف، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى ساعات الصباح من يوم الخميس.

وبينت الأرصاد أن الحالة ستبدأ الساعة الثامنة من مساء الأربعاء وتنتهي عند الساعة السادسة من صباح الخميس.

ومن المتوقع أن تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المملكة، والتي بدأت منذ يوم أمس الثلاثاء؛ حيث تعمل على انخفاض درجات الحرارة في مختلف المناطق؛ ولاسيما في شمال غرب المملكة، كما يُتوقع أن تهطل الأمطار الرعدية في مختلف المناطق؛ ابتداءً من شمال غرب المملكة؛ على أن تنتقل نحو باقي المناطق خلال اليومين المقبلين حسب ما ذكره "طقس العرب".

تأتي هذه الظروف الجوية نتيجة لاندفاع كتلة هوائية باردة من الحوض الشرقي للبحر المتوسط نواحي بلاد الشام ومصر، بالتزامن مع وجود مرتفع جوي في وسط وجنوب القارة الأوروبية؛ إذ تؤدي هذه الظروف إلى اندفاع تيارات جنوبية رطبة من نواحي القرن الإفريقي والبحر الأحمر، تؤدي إلى تشكل السحب الركامية الماطرة، ويرافق الحالة انخفاض في درجات الحرارة؛ ابتداءً من غرب المنطقة، مروراً بباقي المناطق، مع درجات حرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام.

