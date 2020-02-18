القيادة تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الديمقراطية

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيدة بيديا ديفي بنداري؛ رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للسيدة بيديا ديفي بنداري.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.