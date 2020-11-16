جازان.. أمطار رعدية وأتربة مُثارة تستمر حتى 10 مساءً

مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعيدابي، وبيش، والدرب، وفرسان، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً -بمشيئة الله-.