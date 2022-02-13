عاصفة ترابية فاحذر.. "نقل المدينة" تنبّه مستخدمي طريق "المفرق - جدة - ينبع"

دعت إلى أخذ الحيطة وتهدئة السرعة وقالت: موجودة و"لسلامتكم جرى التنويه"

نبهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ممثلة في فرعها بمنطقة المدينة المنوّرة، مستخدمي طريق "المفرق - جدة - ينبع" لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.

وأوضحت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن التنبيه "نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق"، مشيرة إلى أنه "لسلامتكم جرى التنويه".