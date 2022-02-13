عاصفة ترابية فاحذر.. "نقل المدينة" تنبّه مستخدمي طريق "المفرق - جدة - ينبع"

نبهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ممثلة في فرعها بمنطقة المدينة المنوّرة، مستخدمي طريق "المفرق - جدة - ينبع" لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.
وأوضحت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن التنبيه "نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق"، مشيرة إلى أنه "لسلامتكم جرى التنويه".وزارة النقل والخدمات اللوجستية رياح الأرصاد جدة ينبع
دعت إلى أخذ الحيطة وتهدئة السرعة وقالت: موجودة و"لسلامتكم جرى التنويه"
نبهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ممثلة في فرعها بمنطقة المدينة المنوّرة، مستخدمي طريق "المفرق - جدة - ينبع" لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.
وأوضحت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن التنبيه "نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق"، مشيرة إلى أنه "لسلامتكم جرى التنويه".