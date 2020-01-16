نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.33%

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.21 بنساً أو بنسبة 0.33 % إلى 64.21 دولاراً أمريكياً.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.21 بنساً أو نسبة 0.36 % إلى 58.02 دولاراً أمريكياً.النفط أسعار النفط نفط خام
بلغ سعر مزيج برنت 64.21 دولاراً أمريكياً للبرميل
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.21 بنساً أو بنسبة 0.33 % إلى 64.21 دولاراً أمريكياً.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.21 بنساً أو نسبة 0.36 % إلى 58.02 دولاراً أمريكياً.