نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.33%

بلغ سعر مزيج برنت 64.21 دولاراً أمريكياً للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.21 بنساً أو بنسبة 0.33 % إلى 64.21 دولاراً أمريكياً.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.21 بنساً أو نسبة 0.36 % إلى 58.02 دولاراً أمريكياً.

النفط أسعار النفط نفط خام

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16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441 01:24 PM

بلغ سعر مزيج برنت 64.21 دولاراً أمريكياً للبرميل

نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.33%

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.21 بنساً أو بنسبة 0.33 % إلى 64.21 دولاراً أمريكياً.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.21 بنساً أو نسبة 0.36 % إلى 58.02 دولاراً أمريكياً.

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