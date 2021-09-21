أنباء عن انقلاب في السودان للسيطرة على الحكم والتلفزيون الرسمي يؤكّد

وسط دعوات للجماهير للتصدّي لها والدفاع عن البلاد وحماية الانتقال

أعلنت وسائل إعلام سودانية صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية تحاول الآن السيطرة على الأوضاع في البلاد.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في "فيسبوك"، السودانيين، إلى الخروج والدفاع عن البلاد وحماية الانتقال.

وقال التلفزيون الرسمي السوداني، أن هناك محاولة انقلابية فاشلة وندعو الجماهير للتصدّي لها.