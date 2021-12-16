رئيس "أجفند" ينوِّه بأهمية ترشيح موضوع "التغير المناخي" بجائزة "طلال للتنمية البشرية"

خلال الاحتفال السنوي المقام بمقر الأمم المتحدة.. وتكريم أربعة فائزين بالجائزة

نوَّه الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) رئيس لجنة الجائزة الشركاء، بأهمية التوسع بالترشيحات لجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية في موضوع (التغير المناخي)، داعيًا شركاء (أجفند) إلى مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع البرنامج؛ لنقل واستنساخ المشروعات الفائزة بالجائزة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في كلمة ألقاها في الاحتفال السنوي بتسليم الجائزة، الذي احتضنه مقر الأمم المتحدة، وشهد تكريم أربعة فائزين بالجائزة في مجال "القضاء على الجوع، وتوفير الأمن الغذائي، والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة".

وأكد الأمير عبدالعزيز بن طلال أن القائمين على الجائزة منفتحون على المدارس التنموية كافة خدمة للإنسان، ومراعاة لحاجات البشرية، وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، ثمَّنت الملكة صوفيا في كلمتها خلال الاحتفال جهود أجفند الكبيرة؛ ما أسهم في ضمان استمرارية الجائزة، ووصولها لهذا المستوى، مهنئة الفائزين على تميُّزهم وحرصهم على تحقيق الجائزة.

بدوره، أثنى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة نيكيل سيث على جهود أجفند في دعم أهداف التنمية المستدامة وبناء الشراكات، داعيًا إلى ترشيح المشاريع التي تسهم في العمل المناخي.

واستعرضت المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف تاتيانا بولوفايا جهود الأمير طلال بن عبدالعزيز - رحمه الله - في التنمية البشرية وبرامج التنمية الإنسانية.

وبيَّن المدير التنفيذي لـ (أجفند) ناصر القحطاني أن المشاريع الفائزة بالجائزة اختيرت بعد منافسة أكثر 98 مشروعًا، قُدِّمت من 42 دولة.

وجاءت نتائج الفوز بهذه الجائزة لعام 2020م على النحو الآتي:

- المشروع الفائز بجائزة الفرع الأول مشروع "جيرسي إنكا نزيزا" في جمهورية رواندا، وحصل على مبلغ 400 ألف دولار؛ بوصفه أفضل مشروع تقدمت به المنظمات الدولية والأممية للجائزة، ونفَّذته منظمة "أرسل بقرة".

- المشروع الفائز بجائزة الفرع الثاني مشروع "بذور الأمل"، وحصل على مبلغ 300 ألف دولار من فلسطين؛ بوصفه أفضل مشروع تقدمت به الجمعيات الأهلية للجائزة في دورتها عام 2020م، ونفَّذه اتحاد لجان العمل الزراعي.

- المشروع الفائز بجائزة الفرع الثالث برنامج "بناء القدرة على مواجهة انعدام الأمن الغذائي المتكرر"، وفاز بمبلغ 200 ألف دولار؛ بوصفه أفضل مشروع حكومي تقدم للجائزة في دورتها عام 2020م، ونفَّذته وزارة الزراعة والتنمية المائية في بوركينا فاسو.

- المشروع الفائز بجائزة الفرع الرابع مشروع "ضمان تغذية الأجيال القادمة عن طريق التغذية التكميلية المجتمعية وتعزيز البستنة في الأسرة"، الذي نفذته السيدة نويمي كابادو من الفلبين، ونال مبلغ 100 ألف دولار؛ بوصفه أفضل مشروع تقدم للجائزة في دورتها عام 2020م عن فرع الأفراد.