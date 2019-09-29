عقب تنبيه "الأمطار" .. "مدني مكة" تحذّر: اتبعوا الإرشادات

رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية تستمر حتى السادسة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم, عن رياح سطحية نشطة، وأمطار رعدية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة, ويشمل التنبيه محافظات: الخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة، ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.