تسجيل 19 إصابة بكورونا في 6 محافظات بجازان

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 19 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ست محافظات بمنطقة، على النحو التالي: "مدينة جازان 7 بيش 6 العارضة 2 أبو عريش 1، صبيا 1 الطوال 1 الدائر1"
وبلغ إجمالي حالات التعافي في جازان 854 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 136 حالة.
معدل حالات التعافي يقفز إلى 854
أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 19 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ست محافظات بمنطقة، على النحو التالي: "مدينة جازان 7 بيش 6 العارضة 2 أبو عريش 1، صبيا 1 الطوال 1 الدائر1"
وبلغ إجمالي حالات التعافي في جازان 854 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 136 حالة.