فيديو.. "الداخلية: ارتفاع المنحى الوبائي والحالات الحرجة يقودنا لطريق غير مرغوب به

تسجيل أكثر من 27 ألف مخالفة للاحترازات في كل مناطق المملكة

حذر المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب من ارتفاع المنحى الوبائي والحالات الحرجة والذي يقودنا إلى طريق لا يرغب فيه المجتمع.

وقال المقدم الشلهوب في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا في المملكة اليوم: "ما نلاحظه جميعاً من ارتفاع في مؤشرات المنحنى الوبائي وزيادة في الحالات الحرجة، ذلك يقودنا في طريق لا يرغب فيه المجتمع؛ قد تقيد فيه بعض المناشط وتوصد الأبواب وتعزل الأحياء والمدن، وتوقف وسائل النقل، ويؤخذ الجميع بجريرة المتهاونين".

وأضاف "الشلهوب": رغم الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة التي جعلت صحة الإنسان أولاً، والتحذيرات المستمرة من الجهات المعنية بالتقيد بالإجراءات الصحية التي تقي المجتمع من الوباء بإذن الله، وتمنع الانتشار، ولكن ما زلنا نشاهد مَن يتراخى في الالتزام بها!

وكشف متحدث "الداخلية" عن تسجيل أكثر من 27 ألف مخالفة للاحترازات في كافة مناطق المملكة.. ومنطقة الرياض تسجل أكثر من 9.4 آلاف مخالفة.

ودعا المتحدث الأمني لـوزارة الداخلية الجميع إلى المبادرة في حال مشاهدة أي مخالفة إلى الإبلاغ على الرقم 999 لجميع مناطق المملكة، و911 لمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

وشدد في هذا الصدد على أن الجهات الأمنية مستمرة في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.