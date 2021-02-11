للحدّ من تفشي "انتشار كورونا".. إغلاق سوق الطيور والإبل في عنيزة

البلدية تُكثّف جهودها الميدانية والرقابية لتفعيل القواعد الصحية المقررة

أغلقت بلدية محافظة عنيزة سوق الإبل وسوق الطيور؛ تنفيذاً لتوجيهات أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، كما أغلقت البلدية سابقاً عدداً من المناشط والمواقع العامة كالحدائق ومضامير المشي وغيرها، كما تنفذ الرقابة الصحية جولاتها المكثّفة؛ للتأكد من تفعيل المحال التجارية القواعد الصحية المشروطة من الجهات المختصة.