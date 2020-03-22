"طيران الإمارات" تعلّق كل رحلات الركاب الأربعاء المقبل

أكدت عدم قدرتها على تشغيل خدماتها بشكل مُجدٍ اقتصادياً

قالت شركة طيران الإمارات إحدى أكبر شركات الطيران الدولي في العالم، اليوم الأحد، إنها ستعلق مؤقتاً جميع رحلات نقل الركاب بحلول 25 مارس.

وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في بيان نقلته وكالات عدة، إن "شركة طيران الإمارات تجد نفسها في وضع لا يمكنها فيه تشغيل خدمات نقل المسافرين على نحو مجدٍ اقتصادياً، إلى أن تعيد الدول فتح حدودها وترجع الثقة في السفر".

وعلقت شركة طيران الإمارات صباح اليوم الرحلات إلى بكين، وجهتها النشطة الوحيدة في البر الرئيسي للصين، منذ ألزمتها هيئة الطيران المدني الإماراتية الشهر الماضي، بوقف رحلاتها إلى المدن الأخرى.

وضمّت أحدث قائمة للوجهات المعلقة بموقع شركة الطيران على الإنترنت، كلاً من بكين وعنتيبي وسياتل.

وقد أوقفت طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي، الرحلات إلى 109 وجهات، بما يشكل نحو 70% من شبكتها التي تخدم 159 وجهة دولية؛ وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" وتأثيره على الطلب.