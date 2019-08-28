"فيصل بن بندر" يستقبل مدير شرطة ومرور منطقة الرياض

لبحث جاهزية قطاعات الأمن

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومدير مرور المنطقة اللواء سليمان بن عبدالله الزكري، وعددًا من كبار الضباط.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات الأمنية في منطقة الرياض، والتنظيم المروري وجاهزية القطاعات ورجالاتها.

وحثّ الأمير فيصل بن بندر على التنسيق المباشر والوقوف ميدانيًّا على الإجراء والتنظيم، مؤكدًا ما تحظى به العاصمة الرياض من متابعة واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.