التحالف: 11 عمليةً ضد المليشيا في مأرب قضت على 60 حوثيًّا

قال: خلال الـ24 ساعة الماضية.. دمّرت 7 آليات عسكرية

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم: إنه نَفّذ 11 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف أن الاستهدافات ضد مليشيا الحوثي بمأرب، دمرت 7 آليات عسكرية وقضت على أكثر من 60 عنصرًا من المليشيات.

2

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443 03:52 PM

قال: خلال الـ24 ساعة الماضية.. دمّرت 7 آليات عسكرية

التحالف: 11 عمليةً ضد المليشيا في مأرب قضت على 60 حوثيًّا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 701

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم: إنه نَفّذ 11 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف أن الاستهدافات ضد مليشيا الحوثي بمأرب، دمرت 7 آليات عسكرية وقضت على أكثر من 60 عنصرًا من المليشيات.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021