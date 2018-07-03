غداً.. الأردن يفتح 3 معابر حدودية مع سوريا للفارين من "درعا"

للإسراع في تمرير المساعدات للنازحين

أعلنت الحكومة الأردنية عن فتح 3 معابر على الحدود مع سوريا غدا للإسراع في تمرير المساعدات للنازحين.

وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالأردن قد حث الأردن يوم أمس على فتح حدوده أمام السوريين الذين يحاولون الفرار من الصراع المتصاعد في منطقة درعا بجنوب غرب البلاد وفقاً لرويترز.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 270 ألف شخص فروا من القصف الجوي والبري في الأسبوعين الأخيرين.