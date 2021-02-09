تحقيق منشأ "كورونا" كشف معلومات لكنها لا تغير التصورات الموجودة عن تفشيه

رئيس بعثة "الصحة العالمية" يستبعد تسربه من مختبر "ووهان"

أعلن بيتر بن إمبرك رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية للتحقيق في منشأ فيروس كورونا خلال مؤتمر بمدينة ووهان الصينية، اليوم (الثلاثاء)، أن التحقيق كشف عن معلومات جديدة، لكنها لا تغير كثيرًا التصورات الموجودة بالفعل عن تفشي المرض.

واستبعد "إمبرك" خبير الفيروسات في منظمة الصحة، فرضية تسرب الفيروس من مختبر مدينة ووهان.

وأوضح أن العمل على تحديد منشأ فيروس كورونا يشير إلى مخزونات طبيعية للفيروس في الخفافيش، لكن من غير المحتمل أن تكون في "ووهان".

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في العالم في مدينة ووهان في ديسمبر (كانون الأول) 2019. وانتظر النظام الشيوعي أكثر من عام قبل أن يأذن لمنظمة الصحة العالمية بإرسال هذه البعثة، التي اضطر أفرادها للخضوع لحجر صحي لمدة 14 يومًا قبل أن يباشروا عملهم الأسبوع الماضي.

ويشك العديد من المحللين في أن يعثر الخبراء الدوليون على أي أدلة تكشف عن أصل الفيروس بعد كل هذا التأخير.