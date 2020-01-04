"الفيصل" يطلع على جاهزية "الجوهرة" للسوبر

تجول الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث اطلع على كافة التجهيزات قبل انطلاقة مباراة كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر.



وستقام مباراة السوبر اليوم بين فريق النصر بطل الدوري السعودي للمحترفين وفريق التعاون بطل كأس الملك.