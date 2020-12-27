المغرب تسجل 1517 إصابة جديدة بكورونا

6 حالات وفاة بالفيروس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 432079.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 36 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7240، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 398060.

فيروس كورونا الجديد

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27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442 10:49 PM

6 حالات وفاة بالفيروس

المغرب تسجل 1517 إصابة جديدة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 432079.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 36 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7240، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 398060.

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فيروس كورونا الجديد

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