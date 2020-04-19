ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في جنوب إفريقيا إلى 3034

إجمالي الوفيات بالفيروس وصل إلى 52

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في جمهورية جنوب إفريقيا، إلى 3034 حالة مؤكدة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 52 حالة وفاة، بزيادة حالتين عن يوم أمس، وفق بيان وزارة صحة جنوب إفريقيا.

وسجّلت جنوب إفريقيا أول حالة لفيروس كورونا في 5 مارس، وهي أكثر دولة من حيث عدد الحالات في القارة الإفريقية حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد

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19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 08:43 AM

إجمالي الوفيات بالفيروس وصل إلى 52

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في جنوب إفريقيا إلى 3034

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في جمهورية جنوب إفريقيا، إلى 3034 حالة مؤكدة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 52 حالة وفاة، بزيادة حالتين عن يوم أمس، وفق بيان وزارة صحة جنوب إفريقيا.

وسجّلت جنوب إفريقيا أول حالة لفيروس كورونا في 5 مارس، وهي أكثر دولة من حيث عدد الحالات في القارة الإفريقية حتى الآن.

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فيروس كورونا الجديد

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