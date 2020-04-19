ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في جنوب إفريقيا إلى 3034

إجمالي الوفيات بالفيروس وصل إلى 52

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في جمهورية جنوب إفريقيا، إلى 3034 حالة مؤكدة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 52 حالة وفاة، بزيادة حالتين عن يوم أمس، وفق بيان وزارة صحة جنوب إفريقيا.

وسجّلت جنوب إفريقيا أول حالة لفيروس كورونا في 5 مارس، وهي أكثر دولة من حيث عدد الحالات في القارة الإفريقية حتى الآن.