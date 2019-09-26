"البقمي" إلى رتبة لواء ركن

قلّد قائد المنطقة الجنوبية المكلف اللواء ركن محمد بن علي العمري، مديرَ فرع الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات بالمنطقة الجنوبية اللواء ركن فضاء بن طريخم بن فضاء البقمي، رتبته الجديدة، "لواء ركن".

أصدق التهاني والتبريكات للواء البقمي بالترقية؛ سائلين الله عز وجل أن يُعينه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.