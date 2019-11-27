النائب العام يشدد على الانحياز للشفافية في التعامل مع المراجعين

خلال ترؤسه الاجتماع الثالث لرؤساء الفروع بالمنطقة الشرقية

شدد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على رؤساء الفروع الانحياز دائماً للشفافية في التعامل مع المراجعين، وسرعة إنجاز معاملاتهم، وضرورة الالتقاء بهم وسماع ما لديهم، والبت فيها دون تأخير، والاهتمام بقضايا السجناء والموقوفين.



جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري الثالث لأصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة في مناطق المملكة، والذي عُقد اليوم في فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية.



واستهلّ الشيخ المعجب الاجتماع بكلمة عبر خلالها عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، مثمنًا ما تجده النيابة العامة من اهتمام من جانبهم للارتقاء بأعمالها.



وأشاد خلال كلمته بالعلاقة المميزة بين فروع النيابة والجهات الحكومية، مؤكدًا استمرار العمل في تطويرها فيما يخدم المصلحة العامة؛ إنفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر.