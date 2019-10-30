ملك الأردن ونائب رئيس غانا يغادران الرياض

عقب زيارة للمملكة وحضور مبادرة "مستقبل الاستثمار"

غادر الملك عبدالله الثاني ابن الحسين؛ ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له, الرياض اليوم, عقب زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار".

وكان في وداعه بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد؛ ومندوب عن المراسم الملكية.

كما غادر نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود باومييا؛ والوفد المرافق له، الرياض اليوم، عقب زيارة للمملكة لحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار".

وكان أيضا في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل الحمدان الروقي؛ وسفير جمهورية غانا لدى المملكة طاهر بيمبالي؛ ومندوب عن المراسم الملكية.