الاتحاد يواصل تعثراته.. ويكتفي بالتعادل أمام الرائد

تعادل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع مستضيفه الرائد بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اكتفى الفريقان بالتعادل السلبي في شوط المباراة الأول وغابت الفاعلية من كلا الفريقين وبعد انطلاقة شوط المباراة الثاني وتحديداً عند الدقيقة 50 تمكن أحمد الزين من تحقيق هدف التقدم للرائد بعد تلقيه تمريرة بينية ليتلاعب بالدفاع ويولج الكرة على يمين الحارس مستقرة في الشباك كهدف أول.

وعند الدقيقة 80 أدرك ليوناردو خيل هدف التعادل للاتحاد عبر تسديدة من خارج المنطقة استقرت في شباك الرائد.

وبهذا الفوز رفع الرائد رصيده إلى 27 نقطة ليصعد ويبقى في الترتيب 7 في الدوري بينما رفع الاتحاد رصيده 16 نقطة ويبقى في المركز 12.