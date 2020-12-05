تنبيه متقدم للرياض.. أمطار وبرد والعاصمة في "الواجهة"

المركز الوطني للأرصاد: مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض، وذلك لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح سطحية نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية.

وقال المركز: إن الحالة تستمر للسادسة مساء اليوم، وتشمل العاصمة الرياض والدوادمي والزلفي والمجمعة وثادق وشقراء وعفيف.

الأرصاد حالة الطقس

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05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 03:05 PM

المركز الوطني للأرصاد: مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية

تنبيه متقدم للرياض.. أمطار وبرد والعاصمة في "الواجهة"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض، وذلك لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح سطحية نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية.

وقال المركز: إن الحالة تستمر للسادسة مساء اليوم، وتشمل العاصمة الرياض والدوادمي والزلفي والمجمعة وثادق وشقراء وعفيف.

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