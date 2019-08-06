بينها تلاعب بالنتائج.. إغلاق مجمع طبي ومختبر فحص في الطائف

عقب حملة لإدارة الالتزام على المرافق الصحية ضمن مهامها التفتيشية

نفذت إدارة الالتزام على المرافق الصحية الأهلية بصحة الطائف، ضمن مهامها التفتيشية اليومية، حملةً أسفرت عن إغلاق مجمع طبي بالمنطقة المركزية؛ نظراً لوجود عدد من الملاحظات، كما شمل الإغلاق مختبراً طبياً بأحد المجمعات الصحية في شارع الستين.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي: إدارة الالتزام تنفذ عدداً من الجولات الميدانية على مقدمي الخدمات الصحية الخاصة بشكلٍ دوري.

وأضاف: تم رصد عدد من الملاحظات المتمثلة في عدم وجود طبيب عام، ونقص جاهزية سيارة الإسعاف، ومخالفات أخرى متعددة استوجبت الإغلاق التحفظي لحين تفادي الملاحظات.

وأردف: العقوبات طالت أيضاً أحد أقسام المختبر بمجمع صحي تخصص في فحص الملاريا دون اختصاص، والتلاعب بالنتائج الصحية دون فحص تأكيدي.

وقال "الربيعي": إدارة الالتزام تحيل المخالفات للجنة المخالفات الصحية حيث تصدر قراراتها في إطار لائحة العقوبات المنصوص عليها نظاماً، والصحة في الطائف تعمل على تشجيع الاستثمار الصحي وهناك جهة معنية بذلك تعمد إلى تقديم الدعم المستمر غير أنها في الوقت نفسه لن تتهاون في التعامل الفوري مع كل ما يمس صحة الناس ومراقبة مستوى الخدمات الصحية المقدمة والحرص على أن تكون داعمة لتعزيز الصحة العامة للمجتمع وتحقق الغاية الاساسية في مستوى ما يقدم من خدمات.

وشدد على حرص الفرق الميدانية لتقصي حقيقة ما يقدم من خدمات صحية من خلال جولات تفتيشية مفاجئة وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على هاتف الوزارة "937".