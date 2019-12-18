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في رد على استفسار من أحد المغردين

"العمل": المواطن الخليجي يعامل معاملة السعودي في الوظائف والمهن المقصورة

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن أن المواطن الخليجي يعامل معاملة السعودي في الوظائف والمهن المقصورة على السعوديين.



جاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين مفاده: "هل المواطن الخليجي يعتبر في التوظيف كمواطن سعودي كما ذكر من قبل أم تم تغيير القرار؟"، ليرد الحساب الرسمي التابع للوزارة بقوله: "عزيزي العميل، يعامل الخليجي معاملة السعودي، حيث يسمح له بالعمل في جميع الأنشطة وبالمهن المقصورة على السعوديين, شاكرين لك تواصلك".