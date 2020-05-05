بينهم 3 أطفال.. 6 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

وزيرة الصحة: الحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 538 اصابة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها لمخالطي مصاب في السموع، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس.

وأضافت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن من بين المصابين 3 أطفال أصغرهم بعمر عامين، مضيفة أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ترتفع إلى 538.

وأوضحت الدكتورة الكيلة أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، حيث لا توجد أي حالة داخل العناية المكثفة.

وتابعت: عدد الحالات الجديدة في الحجر الصحي المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة بلغ 666 حالة، وعدد الموجودين حالياً في الحجر 15286 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أنهت الحجر 39903.