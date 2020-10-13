طبيب البيت الأبيض: نتائج فحص ترامب الخاصة بكورونا جاءت سلبية لأيام متتالية

قال إنه ليس معدياً وفق بيانات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها

أعلن طبيب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن نتائج فحوص الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاصة بكورونا جاءت سلبية لأيام متتالية، حسب العربية نت.

وفي التفاصيل، قال طبيب البيت الأبيض في بيان، إن "النتائج التي تشير إلى أن ترمب ليس معدياً تستند إلى إرشادات وبيانات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها".

وكان الرئيس الأميركي قد أكد أنه خال من الوباء، وقال في مقابلة مع فوكس نيوز "أنا خالٍ من كورونا وربما أصبح لدي مناعة مدى الحياة".

وأضاف ترمب، الذي مكث ثلاث ليال في المستشفى بعدما كشف في الثاني من أكتوبر تشرين الأول عن إصابته بالعدوى، أنه لم يعد يتناول أدوية. وقال "لقد هزمت هذا الفيروس الصيني المجنون المروع.. يبدو أن لدي مناعة".

يذكر أن الرئيس الأميركي البالغ من العمر 74 عاماً، أعلن، الجمعة، أنه توقف عن تناول الأدوية المضادة لفيروس كورونا، قائلاً في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز أيضاً" إنه لم يعد يتناول أي دواء الآن بعد تماثله للشفاء. وأضاف في حينه أنه لم يعانِ من أي مشكلة في التنفس، إنما فقط من أعراض خفيفة ليست كتلك التي عانى منها كثير من المصابين بالفيروس التاجي.

أتى ذلك، بعد أن كشف أطباؤه في وقت سابق أنهم أعطوه مزيجاً قوياً من الأدوية العلاجية، بما في ذلك "ديكساميثازون"، الذي يعطى عادة لحالات كوفيد-19 الخطيرة.