متحدث الصحة ينفي شائعة رصد إصابة لكورونا الجديد في أحد أسواق الرياض

دعا إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأنه لا صحة لما يتم تداوله، حول تسجيل حالة إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض.

‏ودعا الجميع إلى التواصل مع ‪@SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.