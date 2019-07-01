وزير الطاقة: هناك إجماع في "أوبك" على تمديد خفض الإنتاج

الفالح: لكنهم لم يتخذوا قراراً بشأن ما إذا كان لستة أو لتسعة أشهر

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح؛ لـ "رويترز"، إن أعضاء "أوبك" اتفقوا على ضرورة تمديد خفض الإنتاج، لكنهم لم يتخذوا قراراً بشأن ما إذا كان لستة أو لتسعة أشهر.

وأضاف الفالح "بالتأكيد هناك تمديد، ثمة إجماع يتشكّل.. جميع مَن أتحدث إليهم يؤكّدون أن الالتزام في النصف الثاني سيكون أكثر مما رأيناه في النصف الأول".