خادم الحرمين الشريفين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الروسي

تم بحث تنسيق الجهود بين البلدَيْن بما يحقق استقرار سوق النفط

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدَيْن، وسُبل تطويرها، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال الاتصال بحث التعاون المثمر، وتنسيق الجهود بين السعودية وروسيا بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الرئيس التونسي فلاديمير بوتين

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03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441 09:57 PM

تم بحث تنسيق الجهود بين البلدَيْن بما يحقق استقرار سوق النفط

خادم الحرمين الشريفين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الروسي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدَيْن، وسُبل تطويرها، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال الاتصال بحث التعاون المثمر، وتنسيق الجهود بين السعودية وروسيا بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الرئيس التونسي فلاديمير بوتين

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