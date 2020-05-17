الطائف.. إغلاق محل حلويات بعد الاشتباه بإصابة أحد عامليه بـ"كورونا"

بشكل احترازي والفرق الطبية تواصل أخذ العينات من العمال المخالطين له

أغلقت اللجنة المُشكلة من عدة جهات حكومية لمتابعة فيروس كورونا بمحافظة الطائف، اليوم، أحد محال الحلويات احترازياً، فيما باشرت فرق الصحة إجراء الفحوصات لكافة العاملين بالمحل؛ للتأكد من سلامتهم.

وتُشير المعلومات إلى الاشتباه بإصابة أحد العاملين في المحل، وعليه باشرت الصحة مهامها بعد صدور قرار الإغلاق احترازياً من قبل اللجنة، حيث يتم فحص كافة العاملين بالمحل باعتبارهم مُخالطين لتلك الحالة المُشتبه بها، حرصاً على سلامتهم.