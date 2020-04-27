للأسبوع الثاني بغرب الأفلاج .. أجهزة الصراف الآلي بـ"الهدار" خارج الخدمة

الأهالي طالبوا بسرعة معالجة الوضع ليتبضعوا من المراكز التموينية والاستهلاكية

يعاني آلاف المواطنين بالهدار ١١٠ كم جنوب غرب الأفلاج بسبب تعطل أجهزة الصراف الآلي للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال عددٌ من الأهالي بالهدار: تعطل أجهزة الصراف الآلي أدخلنا في أزمة وأجبرنا على قطع مسافة ٢٢٠ كم ذهابًا وإيابًا لليلى بالأفلاج، مطالبين المسؤولين بسرعة معالجة الوضع ليتسنى لهم التبضع من المراكز التموينية والاستهلاكية القريبة من منازلهم بالهدار.