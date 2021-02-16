"العنقري" مديراً للمعارض والمؤتمرات بالشؤون الإسلامية بقرار "آل الشيخ"

يتلقى الشيخ تركي بن عبدالعزيز العنقري التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء بمناسبة صدور موافقة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتكليفه مديراً للإدارة العامة للمعارض والمؤتمرات بالوزارة.

يشار إلى أن "العنقري" من الكفاءات الوطنية المتميزة، وقد تقلد الكثير من المناصب القيادية، ويعد من الكوادر المتألقة في العمل والتطوير.

إدارة صحيفة "سبق" تتقدم للشيخ تركي العنقري بالتهنئة، سائلة الله له دوام التوفيق والنجاح والتقدم.