شاهد .. مواطن في الأفلاج يقدِّم الرطب الطازج والماء البارد لعابري طريق مكة

تركها ليتناول منها المسافرون كعادة عربية أصيلة

لقيت مبادرة مواطن بوضعه رطبًا في ثلاجة للمسافرين، وبجانبها براد ماء بارد، ركنها على قارعة طريق (الأفلاج الأحمر - مكة)، إشادة وثناء من الجميع.



ويقوم مواطن من أهالي الأحمر غرب الأفلاج -فضّل عدم ذكر اسمه- منذ فترة بوضع ثلاجة بها العديد من كراتين الرطب الطازج بجانب براد مياه عذبة على قارعة الطريق العام (الأفلاج - مكة)، يقدمها سبيلاً ليتناول منها المسافرون ما يشاؤون، كعادة عربية أصيلة في قرى الضيوف الذين يتزامن مرورهم بالمنطقة.