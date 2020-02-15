"أدبي الأحساء" يستضيف فهد المبارك.. 23 فبراير الجاري

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يستضيف نادي الأحساء الأدبي، مساء الأحد، الموافق 23 فبراير الجاري، عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة، الشربا السعودي لمجموعة العشرين G20، الدكتور فهد المبارك.

وتعقد - بمشيئة الله - مجموعة العشرين من 21 إلى 22 نوفمبر المقبل، في العاصمة الرياض.

ويدير اللقاء الإعلامي أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الخبير الاقتصادي طلعت زكي حافظ.

ووجه النادي عبر تطبيقه على منظومة الهواتف الذكية، الدعوة للمثقفين والإعلاميين ومجتمع الأحساء المثقف، لحضور هذا اللقاء المهم.

يذكر أن "أدبي الأحساء" يستعد لإطلاق مهرجان جواثي الثقافي في نسخته السادسة، قريبًا.