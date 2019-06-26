"كراني" يؤكد: تحرك ملموس لمحور الكتلة الساخنة باتجاه العاصمة الرياض

قال: درجة الحرارة العظمى في شقراء وبريدة وعنيزة والزلفي تصل 50 مئوية

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، تحرك محور الكتلة الساخنة في اتجاه العاصمة الرياض، بعد مروره على عفيف والدوادمي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": مع نهاية يوم الغد الأربعاء وبداية الخميس، يبدأ التحرك الملموس لمحور الكتلة الساخنة في اتجاه العاصمة الرياض بعد مروره على عفيف والدوادمي، كما يغطي أجواء: (المجمعة، شقراء، بريدة، عنيزة، الرس، الزلفي).. بحرارة عظمى ما بين 47- 50 مئوية في الظل، وبالطبع تتخطى 55م تحت أشعة الشمس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم طقسًا حارًّا إلى شديد الحرارة، يصحَب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: (الرياض، القصيم، الحدود الشمالية) كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.