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تشمل تصاعدًا للدخان وذلك لتدريب الأفراد والآليات على مواجهة أي طارئ

مطار الملك عبدالعزيز ينوه: تجربة فرضية لإشعال حريق تستمر 4 أيام

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نوّه مطار الملك عبدالعزيز عن عزمه إجراء فرضية في ساحة الطيران لإشعال حريق وتصاعد الدخان لمدة أربعة أيام.

وقال المطار عبر حسابه في تويتر: "تنويه: بعد قليل.. ستبدأ تجربة فرضية في ساحة الطيران، وستشمل اشتعال حريق وهمي وتصاعدًا للدخان؛ وذلك لتدريب الأفراد والآليات على مواجهة أي طارئ، وستستمر لأربعة أيام من العاشرة صباحًا لمدة ساعتين يوميًّا".