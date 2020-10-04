"الأرصاد" أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان تشمل 6 محافظات

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والدرب، والريث، وصامطة، وفيفا، وهروب).

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.

حالة الطقس الأرصاد جازان

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04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442 11:22 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

"الأرصاد" أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان تشمل 6 محافظات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والدرب، والريث، وصامطة، وفيفا، وهروب).

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.

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