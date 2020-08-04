انفجار هائل في بيروت يسفر عن عشرات القتلى والجرحى.. وطائرات مروحية تشارك في إطفاء الحريق

وزير الصحة اللبناني: حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جداً

قال شهود عيان من رويترز وقناة العربية التلفزيونية إن انفجاراً هائلاً سُمع في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، وشوهد دخان كثيف يتصاعد في سماء المدينة، عقب الانفجار.

وقال مصدر أمني لبناني وآخر طبي لرويترز إن عشر جثث على الأقل نُقلت إلى المستشفيات في أعقاب انفجار ضخم وقع بمنطقة ميناء بيروت.

وقالت مصادر أمنية إن انفجارين وقعا في بيروت وخلفا جرحى. كما أكد وزير الصحة اللبناني أحمد حسن وقوع عدد كبير من الجرحى.

ونقلت قناة (إل.بي.سي) التلفزيونية عن وزير الصحة اللبناني قوله إن "حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جداً" جراء الانفجار.

وتحدثت تقارير عن انفجار كبير في ميناء بيروت، تبعه انفجار أضخم. وتأكد في وقت لاحق أن ما حدث في الميناء عبارة عن انفجارين متتاليين.

وأشارت معلومات أولية إلى أن الانفجار ناجم عن مادة "تي. أن تي" شديدة الانفجار، والتي وصلت إلى المرفأ بعد فتحه بعد إغلاقه 5 أيام بسبب فيروس كوورنا.

وعملت قوات الأمن والجيش اللبنانيين على إبعاد الأشخاص الذين توافدوا على الميناء، تحسباً من حدوث انفجارات أخرى في المكان.

وقال مراسل قناة العربية محمود شكر إن آلاف الشقق السكنية طالها انفجار بيروت ومئات الجرحى ملقون في الأرض وداخل البنايات.

وذكرت تقارير أن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت، وتحديداً العنبر رقم 12، وهو مخزن للمفرقعات.

وتسبب الانفجار الهائل في أضرار بزجاج المباني في معظم أنحاء بيروت.

ووقع المئات من المصابين في كافة أنحاء العاصمة. وشمل الدمار المباني السكنية والسيارات والمتاجر.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ومصدران أمنيان أن الانفجار وقع في منطقة الميناء التي تحتوي على مستودع للمفرقعات. ولم يتضح بعد سبب الانفجار أو نوعية المفرقعات التي كانت بالمستودع.

وقالت شاهدة إنها رأت دخاناً رمادياً كثيفاً بتصاعد بالقرب من منطقة الميناء ثم سمعت دوي انفجار وشاهدت ألسنة من النيران والدخان الأسود. وأضافت: "كل نوافذ منطقة وسط المدينة تحطمت وهناك جرحى يسيرون بالشوارع. إنها فوضى عارمة".

وشاركت طائرات مروحية في إطفاء الحريق الناجم عن الانفجار.