"مرور الشمالية" يوقِف قائد مركبة مارَسَ التفحيط بحي الريان بعرعر

عرّض حياته والآخرين للخطر.. وأحيل لتطبيق العقوبات المقررة بحقه

ألقت إدارة المرور بمنطقة الحدود الشمالية، القبض على قائد مركبة قام بممارسة التفحيط بحي الريان بمدينة عرعر.

وأفاد حساب المرور على تويتر، بأن الموقوف عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 11:22 AM

عرّض حياته والآخرين للخطر.. وأحيل لتطبيق العقوبات المقررة بحقه

"مرور الشمالية" يوقِف قائد مركبة مارَسَ التفحيط بحي الريان بعرعر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ألقت إدارة المرور بمنطقة الحدود الشمالية، القبض على قائد مركبة قام بممارسة التفحيط بحي الريان بمدينة عرعر.

وأفاد حساب المرور على تويتر، بأن الموقوف عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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