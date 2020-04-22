وزير يمني يطالب بزيادة الحصص الغذائية للفئات الأشد فقراً في بلاده

تجيير الحوثيين للعملية الإغاثية في الحرب جريمة إرهابية

دعا وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، المنظمات الدولية إلى زيادة الحصص الغذائية للفئات الأشد فقراً على مستوى البلاد.

كما شدد الوزير "فتح"، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم على ضرورة وضع آليات رقابية ضامنة لسلامة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، مندداً باستغلال مليشيات الحوثي وتجييرها العملية الإغاثية لصالح ما يسمى المجهود الحربي، وأكد أن هذه جريمة إرهابية وغير مقبولة.

وطالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة المنظمات الدولية بتطبيق أساليب وآليات كفيلة بضمان عدم تكرار وصول المساعدات إلى مليشيا الحوثيين واتباع مبدأ لا مركزية العمل الإغاثي التي تم مناقشتها بالتنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية، وتطبيق نظام البصمة والصورة وتفعيل التوزيعات النقدية في المحافظات وفقاً لضوابط محددة وكفيلة باستفادة الأسر المستهدفة منها.