‫بالفيديو.. "درعك وخوذتك" تحميك لتقاتل أكثر هنا كلمة قائد للمرابطين

مقطع نال إشادة رواد مواقع التواصل مؤكدين أنه عين العقل والصواب

حَظِيَ فيديو قائد لواء الملك عبدالعزيز المرابط في الحد الجنوبي، اللواء صالح بن صبر المطيري، لزملائه في الجبهات بإعجاب واسع من المغردين وذلك حفاظاً على حياة المرابطين البواسل.

‫وتفصيلاً، نشر الحساب المهتم بأخبار القوات السعودية والمدون باسم "سليمان المقيم"، مقطع فيديو لكلمة القائد الفذ والذي قال فيها: "درعك وخوذتك تخليك تقاتل فترة أطول وتحافظ على حياتك بعد الله سبحانه"، مؤكداً بأن الخوذة والدرع هما من علامات الشجاعة للمقاتل المحترف لأنهما تساعدان على الاستمرار في الاشتباك والثبات، وأخذ بثأر الزملاء الشهداء رحمهم الله".

‫وأكد "المطيري" في رسالته للأبطال "والله ما نخشى أحداً إلا الله سبحانه وتعالى- وقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، بقوله "اعقلها وتوكل"، ونحن نتخذ بالأسباب ونلبس الخوذ نلبس الواقيات، ننظف سلاحنا ونجهز ذخيرتنا استعداداً لدحر للعدو".

‫من جانبه، اتفق المغردون على كلمات القائد "قائلين:" لا ننكر شجاعة جنودنا البواسل وحماسهم الله يحفظهم.. وأن أرواحهم غالية علينا.. ولكن كلام هذا القائد هو عين العقل والصواب وهو ما كنا ننادي به.. فنرجو من إخواننا المرابطين ألا يأخذهم الحماس على مبدأ السلامة.. نسأل الله الكريم أن ينصرهم ويثبت أقدامهم ويردهم سالمين غانمين بحول الله وقوته".