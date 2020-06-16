"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 6 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة خباش، وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.