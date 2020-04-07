"شرطة حائل": ضَبْط مواطن دهس أحد رجال الأمن

تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.. وحالته مستقرة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، الرائد سامي بن فهيد الشمري، بأن أحد رجال الأمن تعرَّض لحادث دهس أثناء تأدية الفرقة الأمنية مهامها على أحد الطرق الرئيسية صباح اليوم الثلاثاء؛ وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة -ولله الحمد-.

وأضاف بأن نتائج البحث أسفرت عن تحديد هوية الجاني ومرافقه، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم ضبطهما، وإيقافهما، واتُّخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

شرطة حائل

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07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 08:42 PM

تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.. وحالته مستقرة

"شرطة حائل": ضَبْط مواطن دهس أحد رجال الأمن

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، الرائد سامي بن فهيد الشمري، بأن أحد رجال الأمن تعرَّض لحادث دهس أثناء تأدية الفرقة الأمنية مهامها على أحد الطرق الرئيسية صباح اليوم الثلاثاء؛ وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة -ولله الحمد-.

وأضاف بأن نتائج البحث أسفرت عن تحديد هوية الجاني ومرافقه، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم ضبطهما، وإيقافهما، واتُّخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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